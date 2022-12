Zehn Jahre nach der Premiere wurde nach zweijähriger Corona-Zwangspause der Bielefelder Hauptbahnhof wieder zum „Bahnhof Bethlehem“, zum Ort des gemeinsamen Gebets, des Gesangs und des Miteinander. Gut 300 Menschen, viele von ihnen am Rande der Gesellschaft zu finden, nahmen das Angebot wahr.

300 Menschen feiern an Heiligabend im Bielefelder Hauptbahnhof

Lange Zeit war nicht klar, ob der „Neustart“ dieser in der Vergangenheit bei der Bielefelder Bevölkerung beliebten Veranstaltung an Heiligabend gelingen würde. Corona hatte eine Durchführung in den vergangenen zwei Jahren unmöglich bei der Begrüßung. gemacht, zudem hatte sich die Heilsarmee, 2012 Initiator der Veranstaltung, aus dem Organisationsteam zurückgezogen.