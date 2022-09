„Alle freuen sich auf die nächsten Etappen"

Bielefeld

„Nützliche und erfolgreiche Arbeit im Dienste der Heimat" zu leisten - das sollte die Aufgabe des neu gegründeten Brackweder Heimatvereins sein. So wünschte es sich dessen erster Vorsitzender, der Brackweder Amtsdirektor Adolf Tjaden, am Ende der Gründungssitzung vom 22. Mai 1947. Das ist nun 75 Jahre her und soll bei der Jahreshauptversammlung im November mit einem Empfang gewürdigt werden.

Von Markus Poch