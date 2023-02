Alle gemeinsam - Hand in Hand

Bielefeld

Dass auch Joel mit dabei sein sollte, war natürlich klar. Doch dann ist der Neunjährige nicht nur dabei, sondern plötzlich an der Spitze - Rollstuhl hin oder her. Zusammen mit zehn Mitschülern von der Mamre-Patmos-Schule in Bethel ist Joel am Sonntag beim Arminia-Heimspiel vor der Partie zur Begrüßung mit der Mannschaft auf das Spielfeld in der Schüco-Arena gekommen. Das war eine der Aktionen beim „Spieltach des sozialen Engagements“ bei der Partie gegen Heidenheim.

Von Hendrik Uffmann