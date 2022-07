Als die Germanen in Sieker lebten

Bielefeld

Ein Bach mit frischem Wasser, an einem leichten Hang gelegen, so dass keine Überschwemmungsgefahr besteht – optimal also, um dort zu siedeln. Nachdem Menschen dies schon in der Eisenzeit erkannt hatten, lebten auf dem Gelände am Mühlenbach im heutigen Sieker in der römischen Kaiserzeit Landwirte und Viehzüchter.

Von Hendrik Uffmann