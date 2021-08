Alt + Neu = moderne Schule

Bielefeld

Rundbögen in den Fluren, Buntglasscheiben am Eingang und grün-gekachelte Wandbrunnen im Altbau, Sichtbetonwände und moderne Kunst im Treppenhaus im neuen Anbau, Bodenkacheln im schwarz-weißen Schachbrettmuster als verbindendes Element in beiden Teilen: Die Grundschule Wellensiek verbindet nach der Sanierung und Fertigstellung des Anbaus verschiedene Architekturelemente und wirkt dennoch wie aus einem Guss.

Von Hendrik Uffmann