Alte Deponie unter Filet-Grundstück

Bielefeld

Das Areal ist ein Filet-Grundstück – am Grünzug gelegen, nahe der Innenstadt, Haltestellen von Bus und Bahn nicht weit entfernt. Dementsprechend groß ist das Interesse an der Fläche an der Ecke Schloßhofstraße/Drögestraße, auf der Gartenbaubetrieb Kowert zuvor seinen Sitz hatte. Ob dort Wohnungen gebaut werden können, hängt jedoch von den Ergebnissen eines Bodengutachtens ab. Denn im hinteren Bereich liegt eine alte Hausmülldeponie im Erdreich.

Von Hendrik Uffmann