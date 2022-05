Alte Schule in neuen Händen

Bielefeld

Die Wassermühle an der Schloßstraße und die Alte Schule sind die wohl markantesten Gebäude in Deppendorf. Jetzt haben beide den selben Besitzer. Helga und Walter Bänfer, die 16 Jahre lang in dem früheren Schulhaus ein Bildungszentrum mit Gesundheitskursen geführt haben, ziehen sich zurück und verkaufen das Gebäude an Mühlen-Besitzer Hannes Westfeld.

Von Hendrik Uffmann