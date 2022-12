Kritik an der Sparkasse Bielefeld: Ältere fühlen sich schlecht versorgt

Bielefeld

Sparkassen-Filialen mit Personal gibt es in Bielefeld immer seltener. Als Ersatz stehen dort Automaten für Überweisungen oder Bargeldauszahlungen bereit. Wenn auch diese den Dienst versagen, wird es für die Menschen vor allem in den Randgebieten der Stadt schwierig - so wie jüngst in der Windflöte. Gleich an mehereren Tagen gab es an der Filiale an der Lippstädter Straße kein Geld, beklagt Barbara Zimmermann und Brigitte Zimmermann-Henseler.

Von Hendrik Uffmann