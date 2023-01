Altes Tannengrün bringt bare Münze

Für die meisten ist am Dreikönigstag Schluss mit Weihnachten, und der zuvor von vielen Kinderaugen bewunderte Christbaum ist trauriger Kompost-Kandidat. Dank des Arbeitseinsatzes vieler Kinder, Eltern, Lehrer und Landwirte am Wochenende bringt das Tannengrün vor dem Schreddern allerdings noch einmal Gutes, nämlich viele Spenden für die Bielefelder Grundschulen.

Während die Papas am Samstag kräftig anpackten und die an die Straßen gestellten Weihnachtsbäume auf die Trecker hievten, begleiteten die Mamas die Mädchen und Jungen, die an den Haustüren klingelten und mit der Spendenbox klapperten. So auch Emilia Luise und Reiner aus der Grundschule Ubbedissen. Für die Drittklässlerin und den Zweitklässler ist es die erste Christbaum-Sammelaktion. An ihrer Grundschule ist das Event allerdings liebgewordene Tradition.