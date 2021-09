Altstadt-Sperre wohl rechtswidrig

Bielefeld

Bislang richtete sich die Kritik am Verkehrsversuch in der Altstadt vor allem am Zeitraum, an der Ausdehnung auf den Waldhof, am Zeitpunkt nach dem Corona-Lockdown und die mangelnde Einbeziehung betroffener Kaufleute. Jetzt hat sich erstmals das Verwaltungsgericht Minden mit dem Altstadttest befasst – und vor allem eine Maßnahme beanstandet.

Von Peter Bollig