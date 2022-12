Altvertrautes und eine kleine Innovation

Bielefeld

Das Finale ist so wie früher: mit „O du Fröhliche“ und „Ehre sei Gott in der Höhe“ und alle singen mit, so gut und so laut sie nur können. Zum achten Mal hatte die Vereinigung ehemaliger Chormitglieder des Bielefelder Kinderchores e.V. zum Weihnachtssingen in die Rudolf-Oetker-Halle eingeladen und 700 eben nicht nur passiv Zuhörende, sondern (manchmal) Mitsingende waren der Einladung gefolgt. Für alle stand nach Konzertende fest: „Jetzt ist erst richtig Weihnachten.“

Von Burgit Hörttrich