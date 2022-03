Am Jahnplatz geht die Nachtsonne auf

Bielefeld

Ein bisschen mutet er schon an wie eine fliegende Untertasse, der Prototyp der „Nachtsonne“, der am Mittwochabend auf dem Jahnplatz für einen Testlauf von einem Kran auf eine Höhe von elf Metern gehievt wird. Das Bielefelder Büro „Envue Homburg Licht“ hat die „Nachtsonne“ entwickelt. 25 Exemplare in zwei unterschiedlichen Größen sollen ab Juli in den Abendstunden über Bielefelds zentralem Platz „aufgehen“. Die Kosten dafür liegen bei 300.000 Euro.

Von Michael Schläger