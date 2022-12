Am Sonntag hat sich der Winter nochmals von seiner schönsten Seite gezeigt. Doch schon zu Montag droht ein gefährlicher Wetterumschwung. Feuerwehr und Wetterdienste warnen.

Hunderte Bielefelder besuchten am Sonntag den zugefrorenen Obersee.

In der Nacht zu Sonntag war es bei Temperaturen um -10 Grad knackig kalt in der Stadt. Tagsüber zeigte sich das Winterwetter am vierten Advent dann mit vielen Sonnenstunden rund um den Gefrierpunkt.