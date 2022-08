 Amok-Verdacht: Ermittlungen eingestellt

Mehrere Stunden lang waren am Freitagvormittag starke Polizeikräfte an der Realschule im Bielefelder Süden präsent. Der Grund: Ein Ex-Schüler der renommierten Bildungseinrichtung in Sennestadt (unter anderem NRW-Sportschule und MINT-Schule NRW) soll am dritten Schultag nach den Sommerferien eine Amokdrohung gegen die Schule ausgesprochen haben.

