Amokalarm an Bielefelder Westfalenkolleg

Großer Polizeieinsatz am Montagmorgen in Bielefeld. Am Westfalenkolleg an der Brückenstraße hat es einen Amokalarm gegeben. Ein Verdächtiger wurde zunächst festgenommen.

Die Polizei erhielt um kurz nach 8 Uhr Hinweise auf eine angekündigte Amoktat. Mit Unterstützung von SEK-Beamten umstellten die Polizisten die Schule und durchsuchten das Gebäude.

Während der Einsatz in Bielefeld lief, wurde gegen 9.40 Uhr ein verdächtiger Gütersloher an seiner Wohnanschrift angetroffen und in Gewahrsam genommen, so die Polizei in einer Meldung. Wie Polizeisprecher Michael Kötter vor Ort sagte, habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Personen in der Schule bestanden.

Schüler und Lehrer blieben während der Bedrohungslage in ihren Klassenräumen. Gegen 10.30 Uhr konnten die Schüler das Gebäude geordnet verlassen und wurden von der Polizei betreut. Die Brückenstraße wurde zeitweise gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.