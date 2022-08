Amokdrohung soll von Ex-Schüler stammen

Polizeieinsatz an Theodor-Heuss-Realschule in Bielefeld beendet - Schule äußert sich

Bielefeld

Die Bielefelder Polizei war am Freitagvormittag mit starken Kräften an der Theodor-Heuss-Realschule in Bielefeld-Sennestadt im Einsatz. Dort habe es gegen 10 Uhr eine Amokdrohung eines ehemaligen Schülers gegeben, sagte Polizeisprecher Fabian Rickel. Der Jugendliche sei vorläufig festgenommen worden.

Von Jens Heinze und Christian Müller