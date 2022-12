Amoklauf wird hinter verschlossenen Türen verhandelt

Bielefeld: Prozessauftakt nach Tat an Berufskolleg

Am letzten Schultag vor den Sommerferien hatte in Bielefeld ein schwer bewaffneter, maskierter Amokläufer am Berufskolleg Senne Angst und Schrecken verbreitet und mindestens einen Schüler (24) verletzt. Seit Freitag muss sich der mutmaßliche Täter, ein 21-jähriger Bielefelder, vor dem dortigen Amtsgericht verantworten.

Von Jens Heinze