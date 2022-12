Amokläufer muss in die Psychiatrie

Der Amokläufer vom Berufskolleg Senne muss in die geschlossene Gerichtspsychiatrie. Zudem verurteilte ein Jugendschöffengericht des Amtsgerichtes Bielefeld den psychisch kranken 21-Jährigen zu drei Jahren Jugendstrafe.

Jugendschöffengericht verurteilt Bielefelder (21) wegen Tat am Berufskolleg Senne

Der Bielefelder hatte am 24. Juni, dem letzten Schultag vor den NRW-Sommerferien, am Berufskolleg Senne Angst und Schrecken verbreitet. Er war maskiert mit Schreckschuss- und Stichwaffen sowie mit mehr als zehn Molotowcocktails in die Schule eingedrungen. Bevor der Täter sich nach 15 Minuten einem Spezialeinsatzkommando (SEK) ergab, schoss er mit Platzpatronen wahllos auf Schüler und Lehrer.