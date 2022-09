Kuriose Ampelschaltung an der Friedenstraße

Bielefeld

Oft ist es einfach nur dem Zufall geschuldet, dass man vor bestimmten Ampeln als Autofahrer gefühlt irgendwie immer bei Rotlicht ankommt und halten muss. An der Friedenstraße in der Bielefelder City ist das seit dem Umbau des Jahnplatzes nicht schlichtweg Pech, sondern eher eine technische Falle, in die die Autofahrer geraten. Sobald sie sich mit ihrem Fahrzeug der Einmündung in die Alfred-Bozi-Straße nähern, springt das Signal auf Rot.

Von Peter Bollig