Ampelregelung soll Sicherheit bieten

Weil es an der Einmündung Deciusstraße/Beckhausstraße mit der Überquerung der Stadtbahngleise durch Auto- und Radfahrer und Fußgänger in der Vergangenheit immer wieder zu Unfällen und kritischen Situationen gekommen ist, hatte die Bezirksvertretung Schildesche seit Jahren auf eine Lösung gedrängt.

Käme eine Signalisierung mit Fußgängerüberweg im Bereich der Einmündung der Deciusstraße auf die Beckendorfstraße als sogenannte „große Lösung“ für mehr Verkehrssicherheit, würde die Fußgängerampel kurz nach der Einmüdnung Schiller-/Hamfeldstraße wegfallen. Stephan Korbmacher (Amt für Verkehr) stellte in der Bezirksvertretung Schildesche drei mögliche Alternativen vor, könnte sich eine Umgestaltung des Straßenabschnitts 2023 vorstellen

Am Donnerstagabend stellte Stephan Korbmacher, Teamleiter Verkehrslenkung und Straßenausstattung im Amt für Verkehr, gleich drei Alternativen vor. Ihnen allen gemeinsam: eine Signalisierung. Dass durch eine solche Ampelanlage die Leistungsfähigkeit der Beckhausstraße sinke, müsse in Kauf genommen werden, so Korbmacher: „Die Verkehrssicherheit ist höher zu bewerten.“