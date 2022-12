Amtsgericht Bielefeld: Scheibe demoliert

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag, 9. Dezember, auf Samstag ein Fenster am Eingang des Amtsgerichts Bielefeld beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 9.20 Uhr am Samstagmorgen wurde die Beschädigung an dem Fenster am Eingang des Amtsgerichts an der Gerichtstraße festgestellt und die Polizei informiert. Der oder die unbekannten Täter warfen oder schlugen nach 15.30 Uhr am Freitagnachmittag die Scheiben ein und entkamen anschließend unerkannt.

Das Fenster mit einer massiven Mehrfach-Sicherheitsverglasung wurde zerstört, aber nicht komplett durchbrochen.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter Telefonnummer 0521/5450 entgegen.