Im Bielefelder Ortsteil Theesen ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchentwicklung war zeitweise weithin sichtbar.

Feuerwehreinsatz an der Salzmannstraße.

Die Brandbekämpfer wurden gegen 18 Uhr an die Salzmannstraße alarmiert. In einem Anbau zwischen Wohnhaus und Doppelgarage war eine Küche in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.