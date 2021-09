Angebot nur noch minimal

Bielefeld

Ein Blick auf die große Pinnwand der privaten Immobilienbörse sagte alles über die 5. Immobilienmesse am Wochenende in der Stadthalle: Sieben Gesuchen von überwiegend jungen Familien nach neuem Wohnraum stand am Samstag einzig und allein eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Sieker gegenüber.

Von Jens Heinze