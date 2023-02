Angeklagte brechen ihr Schweigen

Seit Dezember stehen sie vor dem Landgericht Bielefeld vor der 4. Großen Jugendkammer: Vier Männer (18 und 20 Jahre alt) werden verdächtigt, in der Nacht zu Christi Himmelfahrt 2022 einen wehrlosen Mann (47) geschlagen und mit Fußtritten gegen den Kopf bewegungsunfähig gemacht zu haben. Drei von ihnen äußerten sich jetzt vor Gericht. Einer sagte zur Tat und den davon aufgenommenen Videofilmen aus und bedauerte mehrmals sein Mitwirken.

Das Landgericht in Bielefeld.

Die Staatsanwaltschaft hält den Männern vor, den Verletzten am Tatort, dem Steg zum Ententeich an der Dechant-Brill-Straße in Schloß Holte-Stukenbrock, desorientiert zurückgelassen zu haben. Das Opfer schleppte sich Stunden später blutverschmiert nach Hause und meldete den Vorfall einige Tage danach der Polizei.