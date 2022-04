Angeklagter will ein Geständnis ablegen

Aus der U-Haft wird der Angeklagte am Donnerstag ins Gericht geführt. Der Mann sitzt seit Oktober im Gefängnis.

Staatsanwältin Sabine Berger warf zum Prozessauftakt am Donnerstag vor der 1. Großen Strafkammer des hiesigen Landgerichts dem in U-Haft sitzenden Mann vor, seine damals elfjährige Großcousine auf das Widerlichste im Schlaf missbraucht zu haben. Der Angeklagte, eigenen Angaben zufolge Ex-Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, soll sich bei den drei Taten im Mai, Juli und Dezember 2014 fotografiert und gefilmt haben. Das Mädchen hatte in der Sennestädter Wohnung des 42-Jährigen übernachtet und soll von den Übergriffen im Schlaf nichts mitbekommen haben.