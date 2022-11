„Angekommen in deiner Stadt Bielefeld“ unterstützt junge Menschen mit Fluchthintergrund

Eine fremde Stadt, eine fremde Sprache, ein fremdes Land. Das ist das Schicksal vieler junger Geflüchteter in Bielefeld. Die Walter Blüchert Stiftung hat gemeinsam mit dem Schulministerium des Landes Nordrhein-Westfalen und der Stadt Bielefeld das Projekt „angekommen in deiner Stadt Bielefeld“ ins Leben gerufen, um genau diesen Menschen zu helfen und sie auf ihrem Bildungs- und Integrationsweg zu begleiten.

Seit September 2016 kümmert sich insbesondere die Walter Büchert Stiftung um jugendliche Flüchtlinge ab 16 Jahren. Die anfänglich überschaubare Teilnehmerzahl wuchs stetig mit jedem Jahr auf inzwischen über 400 Mitglieder an. Angebote, wie begleitetes Selbstlernen, Alltagshilfen oder auch Angebote zur Persönlichkeitsentwicklung locken immer mehr Interessierte in die Räumlichkeiten des „Tor 6“ in der Hermann-Kleinewächter-Straße. „Angekommen in deiner Stadt Bielefeld“ hilft Menschen mit Fluchthintergrund beim Start in der neuen Heimat.