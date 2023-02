Angelika Epple wird neue Rektorin der Uni  Bielefeld

Professorin Dr. Angelika Epple wird am 1. Oktober 2023 neue Rektorin der Universität Bielefeld. Die Hochschulwahlversammlung hat die 56-jährige Geschichtsprofessorin und aktuelle Prorektorin für Forschung und Internationales am Mittwoch für sechs Jahre gewählt.

Epple tritt die Nachfolge von Professor Dr.-Ing. Gerhard Sagerer an, der die Universität Bielefeld seit 2009 führt. Sagerer tritt in den Ruhestand und stand für eine vierte Amtszeit nicht zur Verfügung. Epple wird in der 54-jährigen Geschichte der Universität Bielefeld die erste Frau an der Spitze des Rektorats.

„Aus zwei exzellenten Kandidatinnen hat sich die Hochschulwahlversammlung heute für Angelika Epple entschieden“, so Dr. Annette Fugmann-Heesing, Vorsitzende des Hochschulrats der Universität Bielefeld. „Sie wird als Rektorin den Aufbruch in die Zukunft mit visionärer Kraft und klarer Strategie gestalten.“

Dr. Angelika Epple ist Professorin für die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Theorie der Geschichte, der Globalisierungsgeschichte seit der Frühen Neuzeit und der Globalen Mikrogeschichte.

Für ihre Fakultät war sie mehr als vier Jahre als Dekanin und Prodekanin tätig. Seit Oktober 2021 ist sie Prorektorin für Forschung und Internationales der Universität Bielefeld und Vertreterin des Rektors, davor war sie sechs Jahre Prorektorin für Internationales und Diversität.