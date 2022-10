„Angelnder“ Einbrecher sitzt wieder hinter Gittern

Der polizeibekannte Kriminelle (45), der schon im Sommer 2021 in Bielefeld als „angelnder“ Einbrecher für Schlagzeilen gesorgt hatte, hat es jetzt wieder getan. Wie schon vor gut einem Jahr wurde der Drogensüchtige von Polizisten auch dieses Mal erwischt. Nun sitzt der Mann, der mit einem Draht unter verschlossenen Geschäftstüren nach Beute „angelt“, wieder einmal in Untersuchungshaft.

Polizeibekannter 45-Jähriger fällt erneut in Bielefeld mit einmaliger Masche auf

Der „angelnde“ Einbrecher wurde von Polizisten festgenommen und sitzt nun in U-Haft.

Polizeisprecher Fabian Rickel: „In der Nacht auf Samstag ertappten Polizeibeamte einen Einbrecher auf frischer Tat. Der polizeibekannte 45-jährige Mann ohne festen Wohnsitz hatte versucht, Ware durch einen Türspalt eines Geschäfts zu angeln.“

Gegen 1.50 Uhr am vergangenen Samstag bemerkten Polizisten den verdächtigen Mann, der vor der Eingangstür eines Geschäfts kniete. Er versuchte aus dem Modeladen in der Straße Altstädter Kirchplatz, im Bereich zwischen der Niedernstraße und der Renteistraße, durch einen Türspalt an Waren im Geschäft zu gelangen. Für seine Tat hatte der 45-Jährige einen Draht vorbereitet, mit dem er durch den Spalt nach den Waren „angelte“.

Bei der Durchsuchung des Kriminellen stießen die Beamten auf typisches Drogenzubehör. Die Diebstähle begeht er offenbar, um seine Sucht zu finanzieren.

Der polizeibekannte Mann war bereits vergangenes Jahr erwischt worden, als er Ware aus einem Geschäft mittels Draht gezogen hatte. Auch damals musste er dafür in U-Haft.

Der 45-Jährige wurde am vergangenen Samstag wieder festgenommen und nachmittags einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ erneut Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann.