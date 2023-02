Bielefeld: Angetrunkener fährt auf der Wiese im Kreis

Ein angetrunkener Autofahrer ist am Samstagmorgen (4. Februar) auf der Osningstraße in Bielefeld von der Fahrbahn abgekommen und hat danach ein paar Runden auf der Wiese gedreht. Schließlich suchte er zu Fuß das Weite, ehe der Führerschein des 30-jährigen Bielefelders eingezogen wurde.

Der Bielefelder befuhr am Samstag gegen 9.55 Uhr mit seinem Peugeot 207 die Osningstraße in Senne in Richtung Bielefeld Sieker. Etwa 300 Meter nach der Einmündung Senner Hellweg kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung hinab, durchbrach einen Weidezaun und fuhr auf die Wiese.

Eine Zeugin informierte die Polizei und berichtete, dass der Fahrer offensichtlich auf der Suche nach dem Ausgang auf der Weide im Kreis fuhr. Schließlich ließ der Fahrer den Peugeot auf der Wiese zurück und ging zu Fuß zum Senner Hellweg.

Das Auto durchbrach einen Weidezaun, als der Fahrer auf der Osningstraße die Kontrolle verlor. Foto: Polizei Bielefeld

Am Einsatzort eingetroffen befragte die Streifenwagenbesatzung den 30-Jährigen, der sich als Fahrer des Pkw zu erkennen gab. Die Polizisten nahmen während des Gesprächs Alkoholgeruch wahr. Der Test verlief positiv. Eine Ärztin entnahm dem Angetrunkenen auf der Polizeiwache eine Blutprobe.

Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 4500 Euro.