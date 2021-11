Angriff auf Bielefelds neuen Blitzer

Bielefelds neuer Blitzer - hier bei der Vorstellung an der Kavalleriestraße - wurde angegriffen.

Tatort war die Tempo 30-Zone der Artur-Ladebeck-Straße in Richtung stadteinwärts im Bereich der Gadderbaumer Martin-Grundschule. Dort wurde der alkoholisierte Bielefelder am Montag gegen 22.30 Uhr von Polizisten aufgespürt. Nach einem positiven Atemalkoholtest wurde der junge Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.