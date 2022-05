Anker-Werk in Bielefeld soll Denkmal werden

Bielefeld

Der Historische Verein für die Grafschaft Ravensberg und der Verein „Forum Baukultur“ haben bei der Abteilung für Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in Münster und der Abteilung Denkmalschutz beim Bauamt der Stadt beantragt, erneut den Denkmalwert des ehemaligen Anker-Werkes II am Stadtholz festzustellen und das Areal in die Denkmalliste der Stadt einzutragen. In einem solchen Fall wäre ein Abriss des Industriekomplexes verhindert.

Von Heinz Stelte