Anklage nach Amoklauf an Bielefelder Berufskolleg

Bielefeld

Am letzten Schultag vor den Sommerferien hatte ein schwer bewaffneter Amokläufer Dutzende Schüler und Lehrer des Berufskollegs Senne mit zahlreichen Schüssen in Angst und Schrecken versetzt und mindestens ein Opfer verletzt. Um die 150 Polizisten, darunter mehrere eilig aus ganz NRW zusammen gezogene Spezial-Einsatz-Kommandos (SEK), waren an der Schule im Bielefelder Süden im Einsatz. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Amokläufer erhoben.

Von Jens Heinze