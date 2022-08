Der Heeper Ting kehrt nach zwei Jahren zurück

Die Vorbereitungszeit war so kurz wie nie - mit so vielen Hürden wie nie. Doch die Organisatoren haben rangeklotzt und das große Heeper Stadtteilfest so auf die Beine gestellt, wie die Besucher es kennen und schätzen - mit Musik, Flohmarkt, Spielen, Sport, jeder Menge Akteuren aus dem Bezirk und verkaufoffenem Sonntag. Vom 2. bis zum 4. September gibt es nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder den Heeper Ting.

„Normalerweise fangen die Planungen für den nächsten Ting schon an, wenn das Fest beendet ist", sagt Peter Skarabis. In diesem Jahr, so der Leiter des Bezirksamts Heepen, „haben wir uns zum ersten Mal am 18. Juli zusammengesetzt". Zu unwägbar war vorher, ob die Corona-Situation den „Ting" zulässt.