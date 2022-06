Anlaufstelle für Drogenkranke

Neue Nutzung der alten Post in Bielefeld – Genehmigung der Bezirksregierung steht noch aus

Bielefeld

Diamorphin ist wie Methadon eine künstlich hergestellte Substanz, die schwer Suchtkranken dabei helfen kann, von der Droge Heroin loszukommen. Eine private Klinik zur ambulanten Verabreichung dieses Mittels soll in der alten Hauptpost an der Ecke Herforder/Nahariyastraße eröffnen. Das strebt der Düsseldorfer Mediziner Christian Plattner an.

Von Markus Poch