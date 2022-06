Annette Kurschus verurteilt Moskauer Patriarchen Kyrill

Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat am Mittwoch in Bielefeld ihr erstes Präsenz-Treffen nach zweijähriger Corona-Pause beendet.

Das Kirchenparlament der 2,1 Millionen westfälischen Protestanten fasste Beschlüsse zu kirchlichen und politischen Themen.

Klimaschutz: Um bis zum Jahr 2040 als gesamte Kirche klimaneutral zu werden, sollen die 27 westfälischen Kirchenkreise mit insgesamt 454 Gemeinden künftig mindestens vier Prozent der Kirchensteuerzuweisungen für Klimaschutzmaßnahmen verwenden. Klimamanager sollen die Gemeinden bei der Verringerung des Energieverbrauchs und der CO 2 -Emissionen beraten. Auf allen Ebenen der viertgrößten deutschen Landeskirche sollen verbindlich Gebäudebestand und der Energieverbrauch erfasst werden.

Jugend: In allen wichtigen Entscheidungsgremien von Landeskirche, Kirchenkreisen und Gemeinden müssen künftig junge Menschen von 18 bis 26 Jahren vertreten sein. Das neue Gesetz gilt zunächst für eine „Erprobungszeit“ bis zum Jahr 2032.

Flüchtlinge: Die Landessynode fordert eine humanere Flüchtlingspolitik: Der sogenannte Asylstufenplan sowie Kettenduldungen sollten abgeschafft werden. Flüchtlinge aus anderen Ländern müssten mit Geflüchteten aus der Ukraine gleichgestellt werden. „Es darf keine Geflüchteten erster und zweiter Klasse geben“, sagte die leitende Theologin der Landeskirche, Annette Kurschus.

Missbrauch: Die Landeskirche zieht eine positive Zwischenbilanz des Kirchengesetzes zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. Die eingeführte Meldepflicht, die Erarbeitung von Schutzkonzepten und die Ausbildung von Moderatorinnen und Moderatoren zeigten Wirkung. Das Kirchengesetz war im März 2021 in Kraft getreten.

Ukraine: Angesichts des Ukraine-Kriegs werden die Kirchengemeinden zu weiteren Friedensgebeten aufgerufen. Die Landessynode fordert, Menschen, die vor ihrer Einberufung zum Kriegsdienst geflohen sind, in Deutschland aufzunehmen. Kurschus erneuerte zugleich ihre Kritik am Moskauer Patriarchen Kyrill, der als enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin gilt. „Ich finde wirklich gotteslästerlich, was er tut“, sagte die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Kyrill rechtfertige den Angriffskrieg auf die Ukraine als Gottes Willen. Zugleich will Kurschus aber „jede Brücke nutzen“, um mit der russisch-orthodoxen Kirche im Dialog zu bleiben. Es gebe zahlreiche Priester, die sich deutlich gegen Kyrill stellten. „Wir würden ihnen bitter unrecht tun, wenn wir den Kontakt abbrächen.“

Fusion: Als historisch bezeichnete der Theologische Vizepräsident Ulf Schlüter die Synoden-Entscheidung zur Fusion der Kirchenkreise Siegen und Wittgenstein zum 1. Januar 2023. Erstmals musste die Landessynode über einen solchen Zusammenschluss befinden, weil drei der 33 Gemeinden gegen die Fusion gestimmt hatten. Der Kirchenkreis Wittgenstein hat aktuell rund 30.000 Mitglieder, der Kirchenkreis Siegen 107.000. Hintergrund der Fusion ist der Mitglieder- und Einnahmeschwund. Wie der neue Kreis heißen wird, steht noch nicht fest.