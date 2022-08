Die Lutter in Bielefeld: Neue Idylle braucht strenge Regeln

Bielefeld

Am Samstag ist es etwas kühler als an den bisherigen Abenden an der offenen Lutter in der Ravensberger Straße. Und schon gibt es niemanden mehr, der in einen Hinterhof pinkelt, der seinen Ghettoblaster in der Wohnstraße aufdreht, rumbrüllt, Wodkaflaschen wegwirft und den Müll seiner Fastfood-Mahlzeit dort liegen lässt.

Von Stephan Rechlin