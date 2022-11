Hopfenbuche ersetzt den Parkplatz

Stell‘ Dir vor, Du wachst morgens auf und Dein Parkplatz ist verschwunden. Sowas ist nur in Bielefeld möglich. Zum Beispiel in der Turnerstraße.

Dort steckte Ende Oktober ein Informationszettel in den Briefkästen der Anwohner. Darauf kündigte das Amt für Verkehr an, acht Parkplätze an der Turnerstraße zurückzubauen und durch Bäume zu ersetzen. Die ganze Aktion sei eine Kompensation für Bäume, die beim Bau einer Hochbordanlage für die Straßenbahn an der August-Bebel-Straße fallen mussten. Statt der Parkplätze bekommen die Anwohner jetzt Hopfenbuchen.