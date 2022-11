Anwohner wollen Bäume erhalten

Bielefeld

Die neuen Häuser am Ende der Sackgasse an der Geschwister-Scholl-Straße im Bielefelder Stadtteil Schildesche sind fertig und bezogen. Die Zufahrt muss jedoch noch gepflastert werden. Weil dabei zwei Bäume im Weg sind, will der Investor diese nun fällen - das Umweltamt hat dies bereits genehmigt. Doch Anwohner setzen sich trotzdem für die Jahrzehnte alten Bäume ein.

Von Hendrik Uffmann