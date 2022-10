Anwohner wollen großen Spielplatz behalten

Dieser Spielplatz ist außergewöhnlich. Das merkt selbst der ortsunkundige Betrachter sofort. Das hügelige Areal im Wohngebiet Heuberger-/Leharstraße ist mit gut 7000 Quadratmetern nicht nur weitläufiger als das aller anderen Spielplätze im Umkreis. Es ist auch Treffpunkt mehrerer Generationen und Kulturen, die alle neben- und miteinander genügend Entfaltungsmöglichkeiten haben. Die friedliche Koexistenz gerät nun in Gefahr, denn die Stadt erwägt genau dort in Südhanglage den Bau einer vier- bis fünfzügigen Kindertagesstätte.

Was für ein Spaß: Mit der langen Seilbahnrutsche hat der Spielplatz an der Heubergerstraße eine ganz besondere Attraktion, die Thomas (8, links) und Linnea (9) nicht missen möchten. Es könnte aber sein, dass sie nicht zu halten ist, wenn dort eine Kindertagesstätte gebaut wird.

Ein Standort für mindestens eine neue Kindertagesstätte wird in Brackwede dringend und schon länger gesucht. Sie soll möglichst kurzfristig das marode, zweizügige Kinderhaus „Die kleinen Strolche" der Gesellschaft für Sozialarbeit (GfS) am Lönkert ersetzen und weiteren Kindern Platz bieten. Die Stadt favorisiert zu solchen Vorhaben natürlich Grundstücke, die bereits in ihrem Besitz sind und für die es vielleicht sogar schon einen gültigen Bebauungsplan gibt. Beide Voraussetzungen können einen Baubeginn erheblich beschleunigen. Beide sind an der Heubergerstraße gegeben - wenn auch der Bebauungsplan aus den 1970er Jahren stammt. In der Nachbarschaft ist man beunruhigt bis erzürnt.