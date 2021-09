Aquaplaning-Unfälle und vollgelaufene Keller 

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei hatten am Donnerstagabend allerhand zu tun. Die Folgen des Gewitters waren Unfälle auf der Autobahn 2 und vollgelaufene Keller und Straßen in Bielefeld.

Zwischen 22 und 23 Uhr zog ein kräftiges Gewitter über der Stadt hinweg. Der Deutsche Wetterdienst warnte bereits am Nachmittag von Niederschlagsmengen zwischen 15 l/m² und 25 l/m² pro Stunde. Höhepunkte des Gewitters waren gegen 22.30 Uhr zwei Blitzeinschläge im östlichen Innenstadtbereich. Sie ließen die Stadt hell erleuchten, gefolgt von lautem Donnergrollen.

Ein Feuerwehrsprecher teilte am späten Abend gegen 23.45 Uhr auf Nachfrage mit, dass es allerdings bei vollgelaufenen Kellern blieb. Die Berufsfeuerwehr und mehrere Löschabteilungen rückten zu Wohnhäusern und Geschäften aus. Einen Keller pumpten die Kräfte der Löschabteilung West aus, der etwa 30 bis 40 cm unter Wasser stand. Auch den Süden der Stadt hat der Starkregen getroffen.

Viele Straßen in Bielefeld waren zweitweise kaum passierbar. Die Schloßhofstraße glich einer Seenplatte, die Stapenhorststraße wurde kurzzeitig zu einem Fluss. In den Unterführungen an der Stapenhorststraße und im Johannistal sammelte sich binnen weniger Minuten so viel Wasser, dass die Polizei sie sperren musste. Laub und Mitgespültes verstopften die Gullys. Einige Gullydeckel auf der Eckendorfer Straße und der Artur-Ladebeck-Straße hielten dem Wasserdruck nicht stand und spülten auf die Straße.

Der Fahrer dieses BMW krachte auf der Autobahn 2 in Bielefeld-Senne gegen die Leitplanke. Foto: Westfalennews

Auf der Autobahn 2 war der Abschnitt zwischen Bielefeld und Gütersloh in beiden Richtungen stark betroffen. Ein Polizeisprecher teilte mit, dass es durch Aquaplaning zu diversen Unfällen kam. Größtenteils, so der Sprecher mit einer ersten Bilanz gegen Mitternacht, blieb es bei Sachschäden.