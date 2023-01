Zahl der Arbeitslosen wächst: 14.860 Bielefelder ohne Job

Die Zahl der Arbeitslosen in Bielefeld ist im Januar um 617 auf nun 14.860 Personen gestiegen. Das sind 4,3 Prozent mehr. Die Arbeitslosenquote in der Stadt liegt jetzt bei 8,1 Prozent.

Im Vergleich zum Januar 2022 sinkt die Zahl der Arbeitslosen dagegen um 34 Personen (0,2 Prozent). Die Arbeitslosenquote belief sich vor einem Jahr noch auf 8,2 Prozent (minus 0,1 Prozentpunkte).

„Über den Jahreswechsel sind alle Eckwerte des Arbeitsmarkts in Bielefeld saisontypisch angestiegen“, sagt Wolfgang Draeger, Leiter der Agentur für Arbeit Bielefeld. „Denn in der kalten Jahreszeit setzen viele Betriebe ihre Beschäftigten witterungsbedingt frei“, so der Arbeitsmarktexperte. Den größten Anstieg im Vergleich zum Vormonat weisen demnach die unternehmensnahen Dienstleistungen, gefolgt von den Land-, Forst- und Gartenbauberufen, auf.

Bielefeld: Jugendarbeitslosigkeit gesunken

Trotz der saisonbedingt steigenden Zahlen gibt es nach Angaben der Agentur aber auch positive Entwicklungen auf dem Bielefelder Arbeitsmarkt: Binnen Jahresfrist reduzierte sich die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 493. „Dieser Rückgang ist besonders erfreulich, deutet er doch darauf hin, dass viele Menschen, die in der Pandemie ihren Job verloren haben, wieder eine Tätigkeit am ersten Arbeitsmarkt aufnehmen konnten“, erklärt Draeger. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen stieg in Bielefeld im Januar allerdings um 106 auf 6956 Personen an. Diese waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Der größte Teil bezieht Grundsicherung (94,2 Prozent bzw. 6.550 Personen).

Ebenso erfreulich sei der Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahresmonat um sechs Prozent. 1111 Arbeitslose sind im Januar in Bielefeld unter 25 Jahre alt. Im Dezember waren dies noch 32 weniger, im gleichen Monat des Vorjahres dagegen 71 mehr arbeitslose junge Menschen. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf plus 3,0 Prozent zum vorherigen Monat und minus 6,0 Prozent zu Januar 2022.

Mehr Bielefelder beziehen Grundsicherung

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind im Januar 4022 Personen gemeldet. Dies sind 330 Personen bzw. 8,9 Prozent mehr als noch vor einem Monat. Zum Januar des Vorjahres steigt die Zahl um 279 Personen (plus 7,5 Prozent).

Grundsicherung erhalten 287 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 313 weniger als im Vorjahr. Im Verhältnis entspricht dies plus 2,7 Prozent zum Dezember bzw. 2,8 Prozent zum Januar 2022. Insgesamt beziehen aktuell 10.838 Personen und damit 72,9 Prozent aller Arbeitslosen in der Stadt Bielefeld Grundsicherung gemäß SGB II.

Die Arbeitgeber aus Bielefeld haben in diesem Monat 335 Stellen gemeldet (minus 156 zum Vormonat). Im Bestand befanden sich insgesamt 4676 offene Stellen, 121 weniger als im Vormonat, aber 327 mehr als vor einem Jahr.