Fabian Klos lässt sich löchern

„Das ist wahrscheinlich so ähnlich, als wenn du aufwachst und es ist Weihnachten oder dein Geburtstag.“ Das Gefühl nach seinen beiden Siegtoren beim 3:1 in Regensburg kann Fabian Klos den Kindern anschaulich beschreiben.

Für den Besuch des Kapitäns des DSC Arminia am Montag hat die Klosterschule in Bielefeld den perfekten Zeitpunkt gewählt. Aber auch unabhängig vom so wichtigen Erfolg im Abstiegskampf der 2. Liga ist dem Fußballprofi anzumerken, dass ihm das Frage-Antwort-Spiel mit den Grundschulkindern Spaß bereitet.