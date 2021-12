Atomkraft? Danke, das war‘s!

In Grohnde wird Silvester das Kernkraftwerk abgeschaltet – Für die Stadtwerke Bielefeld endet damit eine Ära

Bielefeld

Rainer Müller und Martin Uekmann, die beiden Geschäftsführer der Stadtwerke Bielefeld, haben an diesem Silvestertag einen festen Termin. Sie werden sich an die Weser, ins 79 Kilometer von Bielefeld entfernt gelegene Grohnde aufmachen. Dann wird dort nach 37 Jahren das Kernkraftwerk abgeschaltet. „Dass wir dabei sind, gehört sich schon aus Respekt vor den 350 Beschäftigten so“, sagt Uekmann. An dem Kraftwerk sind die Stadtwerke Bielefeld mit 16,7 Prozent beteiligt.

Von Michael Schläger