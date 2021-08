Attacke mit Schere: Mann mit Stichverletzungen im Krankenhaus

Staatsanwaltschaft ermittelt: Größerer Polizeieinsatz an Erstaufnahme-Einrichtung für Flüchtlinge an der Gütersloher Straße/Ecke Südring ** Update

Bielefeld (WB/cm/abe). An der Erstaufnahme-Einrichtung für Flüchtlinge an der Gütersloher Straße/Ecke Südring in Bielefeld hat es nach WESTFALEN-BLATT-Informationen einen großen Polizeieinsatz gegeben. Ein Mann ist nach einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden.