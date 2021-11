Attacken auf Bielefelder Stadtbahnen

Bielefeld

Die Serie an Attacken auf die Bielefelder Stadtbahnen reißt nicht ab. Erst am vergangenen Dienstag, 02.11.2021 kam es zu einem erneuten Vorfall, bei dem ein Stein auf den Gleisen lag. Diesen Vorfall klärte die Polizei noch am Nachmittag auf, bei einigen anderen Vorfällen laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.

Von Christian Müller