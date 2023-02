Gefühlvolle Chefarzt-Behandlung in Bielefeld

Alte Liebe rostet nicht: Atze Schröder hat es auch nach 28 Jahren auf der Bühne immer noch drauf, in der ausverkauften Bielefelder Stadthalle jubeln 2100 Fans. Ja nee, is' klar!

Nach zwei unterhaltsamen Stunden sitzt Atze Schröder am Bühnenrand und wird nur noch von einem einzigen Lichtspot beleuchtet. „Ist es nicht geil, in einer Zeit, wo nur noch Missgunst, Neid und die Pandemie herrschen, mit so guter Laune hier zusammenzusitzen und lachen zu können?“, fragt er sein Publikum. Die Antwort fällt mit tosendem Beifall eindeutig aus.