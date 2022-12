Auch 2023 soll wieder der Campus in Bielefeld beben

Der Termin steht nun ebenso fest wie der Headliner der Veranstaltung: Am 15. Juni wird die junge deutsche Band „Giant Rooks“ mit ihrer Mischung aus Hip-Hop und Elektro zu Gast sein.

Das Publikum darf sich außerdem auf „Anais“ freuen. Die Sängerin mit belgischen Wurzeln vereint mit warmer Stimme verspielte Hip-Hop-Vibes und eine tiefe Sehnsucht nach dem Leben. Außerdem treten auf: die Münchner Band „Ennio“, der Hamburger Rapper „Disarstar“, das Rapperinnen-Duo „Bounty & Cocoa“ und die Indie-Band „Kaffkiez“ aus Rosenheim. Weitere Bands und Künstler sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.

Tickets für das Festival sind online bei www.reservix.de/tickets-campus-festival-bielefeld/t9943 erhältlich sowie in der Tourist Information (Niederwall 23) und bundesweit an allen bekannten VVK-Stellen. Für Studenten von Universität und FH Bielefeld kosten die Tickets ermäßigt 22 Euro, Studierende anderer Hochschulen und Bedienstete von der Universität Bielefeld und der FH Bielefeld zahlen 29 Euro. „Das Campus Festival Bielefeld ist ein Highlight des Hochschullebens in unserer Stadt“, sagt Ingo Lohuis, Leiter des Referats für Kommunikation der Universität Bielefeld, stellvertretend für die Kooperierenden (Universität Bielefeld, Fachhochschule Bielefeld, Bielefeld Marketing und Konzertagentur Vibra) und fügt hinzu: „Erschwingliche Ticketpreise waren von Beginn an wichtiger Bestandteil des Konzepts.“

Im Jahr 2022 besuchten rund 18.000 Menschen das Campus Festival Bielefeld, die wahrscheinlich größte Campus-Party der Republik. Foto: Bielefeld Marketing GmbH / Christian Weische

Das Campus Festival Bielefeld fand 2015 zum ersten Mal statt. Ins Leben gerufen wurde es als Kooperation der Universität Bielefeld, der Fachhochschule Bielefeld, der Bielefeld Marketing und der Bielefelder Konzertagentur Vibra. Ziel war es, das neu entstandene Campus-Gelände zwischen Universität Bielefeld und Fachhochschule Bielefeld nicht nur als einen der modernsten Wissenschaftsstandorte Deutschlands, sondern auch als kulturellen Mittelpunkt studentischen Lebens erfahrbar zu machen.

Weitere Infos zum Campus Festival Bielefeld gibt es unter www.campusfestival-bielefeld.de