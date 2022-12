Auch beim Winterfest ist der Krieg ganz nah

Bielefeld

Im Atrium des Technischen Rathauses duftet es nach ukrainischem Borschtsch und selbstgebackenem Kuchen, auf der Bühne werden Weihnachtslieder gesungen, Kinder laufen herum, spielen und lachen. Im Vorraum des Else-Zimmermann-Saales in der ersten Etage ist der Krieg in der Ukraine aber plötzlich ganz nah: mit Tarnnetzen und Konservendosen mit geschmolzenen Kerzenwachsresten um einen neuen Docht herum. Die Initiative „Geflüchtete willkommen in Bielefeld“ hatte in Kooperation mit der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Bielefeld zu einem Winterfest eingeladen.

Von Burgit Hörttrich