Auch Brot wird wohl deutlich teurer

Laut dem Bäckerhandwerk gibt es in Deutschland 3200 Brotspezialitäten. Am beliebtesten sind Mischbrote. Diese werden jetzt wohl teurer.

Das hat der Verband der Großbäckereien mit Präsidentin Ulrike Detmers bei einer Pressekonferenz am Montag in Gütersloh betont.

„Die Versorgungssicherheit der Bürger mit Brotwaren ist weiter gegeben“, betont Detmers, die auch Mitinhaberin der Großbäckerei Mestemacher mit Sitz in Gütersloh ist. Mit Blick auf die aktuell rund 3000 Brotsorten in den Regalen der Bäcker ist die Unternehmerin zudem davon überzeugt, dass Deutschland „Brotweltmeister“ bleibe.

Gestiegene Energie- und Rohstoffkosten

Allerdings müssten Verbraucher mit höheren Preisen rechnen – vor allem wegen der gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten wie Mehl und Weizen. Wie teuer Brot künftig sein wird, dazu äußert sich der Verband nicht offiziell. Experten gehen aber von einer Steigerung zwischen zehn und 20 Prozent aus.

Prof. Dr. Ulrike Detmers ist Präsidentin des Verbandes Deutscher Großbäcker und Mitgesellschafterin des Bäckers Mestemacher. Foto: Foto: Renate Lottis

Für die Liefer- und Filialbäckereien selbst hält der Verband eine „Transformation“ für unumgänglich, „damit die Versorgungssicherheit der Bevölkerung verlässlich funktioniert“, sagt Detmers. Dabei gehe es um Personal- und Energiemanagement. Detmers: „Die Brot- und Backwarenbranche leidet besonders unter Personalnot, da die Arbeitszeiten, Löhne und Gehälter und das Image anderer Branchen oftmals besser sind. Zudem fehle es der Branche an Auszubildenden. In ganz Deutschland sind nach den Worten von Verbands-Hauptgeschäftsführer Armin Juncker im vergangenen Jahr gerade einmal 2500 Lehrverträge unterschrieben worden. Noch vor rund zehn Jahren habe diese Zahl bei rund 10.000 gelegen.

Liquiditätshilfen für kleine Betriebe

Daneben bedrohten die Energieknappheit und die extreme Verteuerung von Gas und Strom die Existenz und Zahlungsfähigkeit vieler Gewerbetreibenden – sofern sie sich nicht über längerfristige Verträge abgesichert hätten. Energieintensive Backbetriebe litten besonders unter den explodierenden Energiepreisen, sagt Detmers. Vor allem für kleinere Betriebe soll es daher im Dezember staatliche Liquiditätshilfen geben.

Der Verband hält es für notwendig, dass die Bäckereien mehr Photovoltaik für die Stromgewinnung nutzen und bei der Wärme auf grünen Wasserstoff setzen. So könnten Gas und Öl mittelfristig ersetzt werden. Detmers nannte einen Zeitraum von acht bis zehn Jahren. Ein Vorteil sei, dass 75 Prozent der Gaspipelines auch für Wasserstoff nutzbar seien.

Erstmals unter 10.000 Betriebe

Die Zahl der Bäckereien (über 20 Beschäftigten) ist 2021 erstmals unter 10.000 Betriebe gesunken. Waren es 2020 noch 10.197 Betriebe, so fiel deren Zahl auf 9965. Der Grund sei oft, dass es an Nachfolgern mangele. Die meisten Bäckereien (2020: 7897) sind Kleinbetriebe mit Umsätzen bis zu einer Million Euro. Sie machen zahlenmäßig zwar 77 Prozent innerhalb der Branche aus, ihr Marktanteil liegt aber bei nur 13 Prozent. Es folgen die Mittelbetriebe (Umsatz bis 10 Millionen Euro) mit 1985 Betrieben und die Großbetriebe (ab 10 Millionen Euro) mit 315 Betrieben. Der jährliche Pro-Kopf-Brotverbrauch sei in Deutschland von 95 Kilogramm in den 1950er Jahren auf heute 60 Kilogramm gesunken.

Das familiengeführte Gütersloher Backunternehmen Mestemacher (160 Millionen Euro Umsatz), so gab Mitgesellschafterin Ulrike Detmers am Montag bekannt, backe derzeit im Auftrag des Deutschen Staates Brot für die Bundeswehr. Dabei handele es sich um Vorratsdosen.