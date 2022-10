„Auch einfach mal nein sagen“

Bielefeld

Innenstadt? Was ist der Reiz? Warum sollte man überhaupt dahin? Diese provokante Frage stellte Ursula Pasch, Vorsitzende des Verkehrsvereins, zu Beginn der neuen „Stadtgespräche“, zu denen zweimal pro Jahr eingeladen werden solle. 170 Menschen kamen zur Premiere im TAM, um „der Stadt eine Bühne“ zu bieten. Warum also in die Innenstadt? Thorsten Kausch (Stadtmanufaktur Hamburg), der Bielefeld bereits bei der Stadtmarken-Findung beraten hat, sagte, die (Bielefelder) Innenstadt sei nicht austauschbar - unter bestimmten Voraussetzungen, an denen man arbeiten könne.

Von Burgit Hörttrich